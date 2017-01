Alícia Vázquez es penja el bronze en el Campionat de Catalunya

La prova es va celebrar a Sabadell

Actualitzada 18/01/2017 a les 12:45

L'atleta del Club Atletisme Tarragona Alícia Vázquez Domingo ha assolit una brillant tercera posició final en la prova júnior del Campionat de Catalunya de proves combinades de pista coberta, disputat aquest cap de setmana a la Pista Coberta de Catalunya a Sabadell.



L'atleta entrenada per en Ferran Tortosa va finalitzar, a més, en sisena posició de la prova absoluta, assolint plaça de finalista en un campionat de Catalunya absolut, el què suposa un nou gran èxit tant per l'Alícia com pel seu entrenador, així com per l'Escola del CAT, en la qual l'Alícia es va formar com a atleta des dels inicis d'aquesta, al 2007.