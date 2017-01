Uche demana perdó per haver deixat l'equip amb deu a Múrcia

El davanter nigerià coneixerà aquest dimecres quants partits de sanció haurà de complir per l'agressió

El davanter centre del Gimnàstic Ikechukwu Uche ha demanat, aquest dimarts, perdó per la seva agressió al jugador de l'UCAM Múrcia Morillas que li va costar rebre la vermella directa en l'últim partit de Lliga. «Em vaig equivocar i demano perdó, no puc deixar l'equip amb un menys, no tornarà a passar», ha declarat un Uche visiblement afectat per la importància que tenia el partit.



El davanter centre va deixar el conjunt tarragoní amb deu jugadors a falta de 20 minuts per al final d'un partit que, en aquell moment, estava empatat a un com a conseqüència dels gols de Luismi, per part tarragonina, i Natalio, per a l'equip murcià. «És normal que tothom estigui molest amb el que va passar, sóc conscient del que ens juguem i necessitem a tots els jugadors disponibles», ha assumit el propi Uche després de les crítiques emeses per l'entrenador, Juan Merino, i pel president de l'entitat, Josep Maria Andreu.



Manu Barreiro, absent l'últim partit per sanció, serà l'encarregat de suplir la baixa del davanter nigerià, que aquest dimecres coneixerà quants partits de sanció haurà de complir per l'agressió.