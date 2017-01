Tarragona es convertirà en l'epicentre del món 'runner' aquest diumenge

Més de 1.300 atletes ja s’han inscrit a les tres categories de 42 km, 30 km i 10 km

Actualitzada 17/01/2017 a les 20:35

La SB Hotels Marató de Tarragona convertirà la ciutat aquest diumenge en l'epicentre del món runner. Més de 1.300 atletes ja s'han inscrit per disputar alguna de les tres curses que tindran lloc: els 42.195 km, els 30 km i els 10 km. Aquest dimarts l’Ajuntament de Tarragona ha acollit la presentació de la jornada atlètica, en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; la consellera d’Esports, María Isabel Negueruela, el director de la SB Hotels Marató de Tarragona, Juanan Fernández i Jordi Artiga, director d'operacions de SB Grup. La jornada, adaptada a tots els perfils de corredors, està organitzada pel CA Runners Tarragona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona.Per primera vegada es repetirà el recorregut, després de la bona acceptació per part dels corredors i els serveis municipals del circuit de l’any passat. La sortida i l'arribada estarà fixada al Moll de Costa i els corredors arribaran als barris de Ponent i de Llevant resseguint, majoritàriament, la façana litoral de la ciutat. El circuit està homologat pel Comitè de Jutges de la Federació Catalana d'Atletisme ja que, per tercer any consecutiu, la jornada també servirà per acollir el Campionat de Catalunya de Marató.Entre els participants destaquen especialment la presència d'atletes com Roger Roca i Pedro Nimo, ambdós campions d'Espanya de Marató. Entre els atletes coneguts també s'ha de tenir en compte la participació de Camilo Santiago, Miguel Ferrer, Kike Fernández Pinedo, Dolça Ollé, Tamara Sanfabio i Javi Garcia. Pel que fa als atletes locals els principals favorits són Pedro Ortega i Ferran de Torres, en categoria masculina, i Sílvia Ferrer i Estefania Guinovart, en categoria femenina.El director de la cursa, Juanan Fernández, ha desglossat les xifres de participants confirmats: «450 a la Marató, 330 als 30 quilòmetres i 520 als 10 quilòmetres. I s’ha de destacar especialment la procedència d’atletes de 13 països diferents i de 26 províncies de l’Estat».Un any més, la Marató de Taragona també manté el seu vessant solidari. En concret enguany s’ha organitzat un dorsal solidari en benefici d’Idibell, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, per ajudar al finançament dels seus projectes per curar el càncer infantil. D’altra banda desenes de voluntaris portaran, en relleus, cadires de rodes que transportaran infants que disputaran la cursa de 30 quilòmetres, en col·laboració amb el projecte XQ no Àlex, que busca la integració d’un infant afectat per paràlisi cerebral.Les inscripcions estan obertes fins dimecres a la nit a la pàgina web www.sbhotelsmaratotarragona.com , on també es pot consultar el recorregut i tota la informació de la cursa.