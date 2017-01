Una dotzena d'expulsions entre Lliga i Copa a un Nàstic que no aixeca cap

La darrera vermella, aquest dissabte a La Condomina, on Uche comet una errada infantil i cau al parany amb un rival

Al Gimnàstic de Tarragona li està passant de tot. El conjunt que ara dirigeix Juan Merino, a banda de no jugar bé i de no donar amb la tecla, també està patint d’altres circumstàncies que l’estan condemnant al «fanalet vermell» de la categoria de plata.



I és que els tarragonins han viscut fins a dotze expulsions en el que va de temporada entre partits de Lliga i de Copa del Rei. La gran majoria d’expulsions han estat justes i justificades. Però entre aquestes, n’hi ha de diferents tipus. Moltes són evitables i, d’altres, haurien d’acabar en sancions a jugadors perquè perjudiquen greument l’equip.



La darrera cartolina vermella del Nàstic la va veure, aquest dissabte, Ike Uche. Va ser durant l’empat del Nàstic a la Condomina, davant de l’UCAM Múrcia (1-1). Morillas, lateral esquerre del conjunt catòlic, provoca al davanter del Nàstic en un parell d’ocasions amb dos cops que també estan fora de la legalitat. No els veu l’àrbitre, però el que sí decideix assenyalar Juan Luis Pulido Santana és el cop de peu del punta del Nàstic, que cau al parany. Vermella, i expulsió. Llavors, les expectatives de victòria es dilueixen.



Aquesta és una de les dotze expulsions que han condemnat al Nàstic a una situació més que delicada, crítica, que cada dia preocupa més i que deixa l’equip com a cuer en solitari a la finalització de la primera volta del campionat lliguer.



Són moltes les expulsions patides. A la cinquena jornada, Tejera va veure dues grogues durant el Numància-Nàstic, una expulsió justa. Oliva, entrenador de porters, va ser expulsat a Elx a la novena jornada. Suzuki i Valentín, en les jornades 10 i 11, respectivament, van veure dues cartolines que els van eliminar del camp. En el Nàstic-Mallorca, Lopo i Juanlu Canales (encarregat del material) van quedar expulsats en finalitzar el partit en un duel envoltat per diversos incidents (Reina també podria comptar, però no va entrar en acta. Li van caure quatre partits). Doble groga de Molina en el derbi, a Reus; Delgado i Stephane Emaná expulsats a Girona; i Barreiro, pel tema de les canyelleres, no va acabar el Nàstic-Tenerife. I Kakabadze, a la Copa a Àlava.