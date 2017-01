Querol supera sense contratemps les hores en observació

El davanter del CF Reus va rebre una forta puntada de peu del porter Casto a la cara durant el partit contra l'Almeria

David Querol ha completat sense novetats el període d'observació en què es trobava arran del cop de peu a la cara que va rebre del porter de l'Almeria, Casto, quan buscava el 2-0, al minut 64 del partit de tancament de la primera volta aquest diumenge a l'Estadi. L'atacant del CF Reus, que va quedar estès al terra pel fort impacte amb l'arquer a la seva sortida, va requerir de l'assistència mèdica del club i dels serveis de la Creu Roja i va abandonar el terreny de joc en llitera i amb evidents gestos de dolor. Fonts de l'entitat roig-i-negra confirmen aquest matí que el futbolista reusenc evoluciona favorablement i que s'espera la seva presència en l'entrenament programat per dimecres.



Minuts després de la cloenda de matx, el club emetia ja on comunicat on apuntava que Querol pateix un traumatisme facial amb ferida al llavi superior que ha precisat sutura però que no revestia major gravetat. Per això, va ser atès a l'Estadi, sense necessitat de traslladar-lo, i ha passat la nit a casa amb total normalitat. El mateix entrenador, Natxo González, concretava també en la roda de premsa posterior a l'enfrontament que «sembla que té el llavi partit però està bé, està a la llitera, i cal que el deixem tranquil». Tot i l'espectacularitat de la imatge, el col·legiat Arias López no va assenyalar res i va ser el mateix Casto qui, en acostar-se a Querol i veure que no es movia, amb el partit en marxa, va demanar a l'àrbitre l'accés de les assistències al terreny de joc. «Tot ha estat un ensurt», publicava després l'atacant a través de les xarxes socials, on agraïa les mostres de suport rebudes.



Per aquesta qüestió, entre altres, Arias López va determinar fins a 6 minuts de temps afegit a l'encontre. El descompte no va servir a l'Almeria, amb tot, per revertir l'1-0 que havia fet pujar al marcador Máyor, recollint una centrada precisa d'Ángel Martínez al 31', i que deixa el CF Reus amb 30 punts i instal·lat en la novena plaça de la classificació al desenllaç de la primera meitat de temporada.