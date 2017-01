El Nàstic continua actiu en el mercat de fitxatges

Un lateral, un extrem o un migcampista podrien arribar

Actualitzada 15/01/2017 a les 22:44

El club tarragoní no s’ha aturat en aquest mercat de fitxatges. Resten dues setmanes per poder realitzar incorporacions, i el Nàstic no té clar si la plantilla queda tancada amb les incorporacions d’Achille Emaná, Bruno Perone, Luismi i Manu Barreiro. Tots quatre futbolistes estan sent vitals en els esquemes de Juan Merino. Els quatre van ser titulars davant del Tenerife la passada setmana, i tres d’ells a Múrcia, ja que Barreiro estava sancionat. Però podrien arribar més.



El club està valorant la possibilitat d’incorporar un o dos futbolistes més. Merino no està acabant de confiar en Valentín en el carril dret de la defensa, i aquí podria arribar un fitxatge. Tot i això, també es creu necessària l’arribada d’un extrem, a poder ser esquerrà, ja que el Nàstic va curt d’efectius en aquesta demarcació, sobretot tenint en compte que encara s’han de produir diverses sortides d’actuals futbolistes de la plantilla. Un centrecampista tampoc quedaria descartat, tot i que, quan Lévy Madinda torni de la concentració amb Gabón, l’equip estarà ben servit en aquesta posició.