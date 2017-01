El CF Reus vol tombar l'Almeria amb Vitor i sense Albístegui

El mitja punta portuguès ja s'ha recuperat de les seves molèsties i el centrecampista, lesionat

Actualitzada 14/01/2017 a les 16:57

No ho tindrà fàcil el CF Reus aquesta tarda, ja que serà l'Almeria qui visitarà l'Estadi (16 hores). Els andalusos no arriben en el seu millor moment, però han confeccionat una plantilla per estar a la part alta de la classificació. De fet, així ho va remarcar Aritz López Garai, centrecampista del Reus, aquesta mateixa setmana.



El conjunt roig-i-negre té la missió de tornar al camí del triomf, no perquè tingui una gran necessitat de punts, sinó perquè vol recuperar sensacions perdudes aquestes darreres setmanes.



El nivell de joc dels de Natxo González continua sent bo, però en una categoria com la Segona Divisió A no es poden deixar de sumar victòries de forma habitual si no es volen tenir ensurts a darrera hora.



Per intentar sumar aquest triomf, Natxo González tindrà una baixa d'última hora com és la d'Albístegui. El migcampista s'ha lesionat aquesta setmana entrenant i està pendent d'unes proves que han de determinar l'abast del mal. Es tracta d'una lesió muscular.



Tampoc podran participar en l'enfrontament Alberto Benito i Chrisantus, lesionats, però, per contra, torna a estar disponible Vitor Silva, ja recuperat completament de la seva lesió. Probablement, el portuguès entrarà a la convocatòria i podria gaudir d'alguns minuts.