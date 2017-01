El Reus Deportiu brilla amb llum pròopia al Campionat Territorial

Les grup xou i les grup xou juvenil es proclamen campiones

Redacció

Actualitzada 15/01/2017 a les 20:51

Les noies de la secció de patinatge artístic del Reus Deportiu La Fira van brillar amb llum pròpia aquest diumenge a la tarda. Ho van fer a casa, davant dels seus, en el Campionat Territorial de Patinatge Artístic.



Eren dos els equips que presentava el club reusenc, i els dos van resultar campions. Tant el grup xou com el grup xou juvenil van aconseguir la medalla d’or en una competició molt disputada, i molt seguida per familiars, amics i gent relacionada amb aquesta modalitat esportiva.



L’espectacle va ser majúscul, a partir de les sis de la tarda, quan el Palau d’Esports va veure com es donava el tret de sortida a aquesta activitat, una competició de gran bellesa plàstica. Des del club reusenc van demostrar el seu agraïment a les esportistes, les quals començaran a preparar altres cites també de gran rellevància aquesat mateixa setmana.