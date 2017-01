Alberto Lopo assegura que no jugarà a Tercera Catalana

Se l'ha relacionat amb el Montcada

Alberto Lopo ja és història al Gimnàstic de Tarragona. El central, que va fitxar aquest estiu procedent del Deportivo de la Corunya, va rescindir el seu contracte fa alguns dies i ara es troba en procés de fitxar per un altre equip.



Aquest cap de setmana ha transcendit que podria jugar al Pubilla Casas, equip que milita a la Tercera Catalana, la penúltima categoria en importància al futbol català. El futbolista no va trigar gaire a respondre a la notícia, tot assegurant que no jugaria en aquest equip.



És més, Lopo va deixar clar que el seu destí estava a Madrid. No se sap a quin equip, ni la categoria. El que està clar, segons assegura el jugador, és que de moment no jugarà a Tercera Catalana, ja que ecara té corda per a estona.