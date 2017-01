Remuntada per encarar la classificació a quarts de final

El Reus Deportiu La Fira supera el Quévert (5-4) i suma el ple de victòries a Europa

Gerard Faiges

Actualitzada 14/01/2017 a les 20:54

La segona volta de la Lliga Europea ha començat amb èpica per al Reus Deportiu La Fira. El conjunt roig-i-negre ha remuntat un 2-4 en la recta final del partit per aconseguir la quarta victòria i mantenir la imbatibilitat a la fase de grups. Els de Mariotti partien amb cert avantatge respecte el seu rival, el Dinan Quévert, últim classificat del grup amb zero punts.



El conjunt visitant ha sortit a la pista del Palau d’Esports molt endollat i, en dos minuts s’ha posat ràpidament per davant en el marcador amb un 0-2 que ha deixat grogui l’equip de Mariotti. Els francesos han tingut contra les cordes als locals a l’anotar el tercer gol però Platero ha iniciat la remuntada aconseguint posar l’1-3 amb el que s’ha arribat al descans.



Els segons 25 minuts han començat millor pels roig-i-negres, que han retallat distàncies gràcies a un gol de penal de Casanoves. Pocs minuts després Henriques ha aturat una falta directa del Quévert que ha evitat que els francesos posessin més distància però a falta de menys de deu minuts pel final ha arribat el 2-4 pels visitants.



En els últims cinc minuts de partit els reusencs han posat una marxa més i han aconseguit empatar en un minut de bogeria gràcies a Marín i Marc Torra, qui dos minuts després ha posat per davant al Reus Deportiu per primer cop en el partit per establir el 5-4. Pedro Henriques s’ha sumat a l’heroica remuntada local aturant una falta directa favorable al Quévert en l’últim minut.