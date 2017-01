Guanyar o morir

El Nàstic visita l'UCAM Múrcia en el duel de colistes de la categoria de plata (18 hores)

Actualitzada 13/01/2017 a les 19:18

El Gimnàstic de Tarragona es juga gran part de les seves opcions de permanència aquesta tarda. A partir de les 18 hores els de Juan Merino s'enfrontaran a l'UCAM Múrcia, un equip que ocupa la penúltima plaça de la categoria de plata i que també està immers en la lluita per no perdre la professionalitat.



Els tarragonins tenen molt clar que només val la victòria, ja que no aconseguir-la significaria arrencar la segona volta massa lluny de la zona de permanència.



L'empat assolit davant del Tenerife el passat diumenge, al Nou Estadi, significa un pas enrere en les aspiracions dels tarragonins, ja que aquests comptaven amb els tres punts davant dels canaris.



Respecte a l'onze que va presentar Merino davant del Tenerife, l'única baixa serà la de Manu Barreiro, que no podrà jugar per sanció. Així, el porter titular serà, amb tota seguretat, Manolo Reina. A la defensa, Merino podria no fer cap canvi, de forma que jugarien, de dreta a esquerra, Daisuke Suzuki, Iago Bouzón, Bruno Perone i Mossa. En el centre del camp, Luismi i Sergio Tejera seran els titulars. A les bandes, Juan Muñiz i José Carlos podrien ser els escollits, mentre que Achille Emaná actuaria d'enllaç i Álex López a la davantera.