El Reus Deportiu La Fira, a pel quatre de quatre a Europa

Els reusencs reben aquesta tarda (19 hores) el Quévert

Actualitzada 13/01/2017 a les 11:31

La trajectòria del Reus Deportiu La Fira a la Lliga Europea és immaculada. Els d'Enrico Mariotti han guanyat els tres partits en joc en la fase de grups, tots els duels corresponent a la primera volta.



Avui, el Reus mesurarà forces contra el HC Dinan Quévert (19 hores), el cuer del grup C, amb zero punts. El quadre roig-i-negre, amb nou, en sumaria dotze si derrotés els francesos i, d'aquesta manera, podria sentenciar el seu pas als quarts de final. Tot i això, no depèn d'ell, ja que depèn de resultats de tercers.