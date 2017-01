Merino: «Em vaig enfadar amb alguns jugadors»

Va ser durant l'amistós disputat a principis de setmana contra un equip alemany

Juan Merino, entrenador del Nàstic, té clar que tots els enfrontaments que resten seran vitals per a poder aconseguir la permanència. En aquest sentit, ha manifestat que «tots els partits que disputem seran finals. És un partit on hi ha molta emotivitat, sobretot per a la percepció del jugador. És bo mesurar-nos per veure en quin moment futbolístic estem. Estem preparats per a enfrontar-nos a l’UCAM o a qualsevol altre rival».



L'andalús s'ha mostrat molest per l'actitud d'alguns futbolistes durant l'amistós disputat a principis de setmana, quan el Nàstic va caure 2-5 contra un equip alemany. «Representem al Nàstic també en els partits amistosos, on hem de donar el 120 per cent. Anàvem justos de jugadors i els que van venir del filial no venien jugant amb el seu equip. Era un partit difícil de jugar. Em vaig enfadar amb alguns jugadors enmig del partit perquè vaig entendre que si hi ha quatre o cinc jugadors del primer equip al camp han de donar 120 per cent. Vaig acabar enfadat amb el comportament d’algun jugador», ha argumentat.



Sobre l'estat de forma d'Achille Emaná, ha expressat que «estem encantats de com es troba Achille. Està content, alegre… Estem convençuts que pot ser un jugador important per a nosaltres, tot i que sabem que no podem dependre d’un únic jugador.



Sobre l'UCAM Múrcia, rival de demà (18 hores, Condomina), ha aclarit que «venen jugant amb un 4-2-3-1 amb Imaz o Nono a dalt. La idea que implanta Francisco als seus equips és similar, són molt competitius, i treballen molt bé l’estratègia».



Encara queda mercat d'hivern per davant i, d'aquesta circumstància també n'ha parlat. «Hem d’avaluar el pressupost de què disposa el club. Els jugadors saben que els estem avaluant constantment i el club sap que si ha de fer un esforç, el farà. M’agrada que hi hagi dos jugadors per posició», ha argumentat.