Mario Kempes, el València i el Nàstic

L'exjugador explica una història que resultarà familiar a alguns tarragonins

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 19:08

Quan parla Mario Kempes, tothom alerta. No només perquè és un dels millors jugadors de la història del futbol, sinó perquè acostuma a dir veritats com a temples.



El diari El País analitza la situació d’un equip històric, el València CF, un equip que no fa gaire que enamorava a la Champions i a l’Europa League, i que ara està més a prop de baixar a la Liga 1/2/3 que de mantenir-se a Primera.



En les paraules de Kempes s’hi poden observar diverses similituds amb la situació actual del Nàstic. Si no, jutgin vostès mateixos: «Ni al meu pitjor enemic li desitjo la situació del València! És molt difícil fer un equip i posar els teus amics perquè no els pots retreure res. Peter Lim va fer estudis econòmics però no ha encertat amb la gent. El seu pla de negoci va ser portar a jugadors joves per foguejar-los i vendre’ls, però li va sortir malament. Van contractar futbolistes que no sabien on venien, nois que mai s’havien trobat en una situació de crisi i que es van devaluar perquè la samarreta del València és Molt pesada».