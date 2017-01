Madinda i Djetei inicien la Copa d'Àfrica

Els dos s'estrenaran demà

Redacció

Actualitzada 13/01/2017 a les 17:52

Els futbolistes internacionals del Nàstic Levy Madinda i Mohammed Djetei, concentrats amb les seleccions de Gabon i Camerun, respectivament, començaran la fase final del torneig de seleccions més prestigiós del continent africà. Les dues seleccions dels jugadors del Nàstic competiran dintre del grup A per una de les dues places que donen accés als quarts de final.



El combinat gabonès de Levy Madinda, entrenat per Jose Antonio Camacho, jugarà la competició com amfitrió i per aquest motiu el partit entre Gabon i Guinea-Bissau serà el matx inaugural de la Copa d’Àfrica de Nacions; el qual es disputarà a les 17 hores de demà, dissabte. Mentre que la selecció camerunesa del grana Djetei arrencarà la seva participació demà, a les 20 hores, davant Burkina Faso.