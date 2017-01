El Nàstic treballa en les sortides de Boiro i de Zahibo

Cap dels dos compta pel club

Actualitzada 12/01/2017 a les 18:53

El Nàstic està treballant en les sortides de Boiro i de Zahibo, dos futbolistes que no compten per a l’entitat grana i que hauran de buscar destinació.



Mentre que Boiro està a prop de signar amb l’Osasuna B, Zahibo encara no té definit quin serà l’equip amb el qual jugarà fins a finals de temporada.



Emilio Viqueira, director esportiu grana, va reconèixer ahir durant la presentació dels quatre fitxatges del mercat d'hivern que «els hem comunicat que han de buscar equip». El gallec, en ser preguntat per si, a banda dels de Boiro i Zahibo, hi haurà més moviments pel que fa a sortides o arribades, va destacar que «si es presenta una bona oportunitat per poder reforçar l’equip, ho intentarem».



Viqueira també va deixar entreveure que no hi hauria cap variació en el lateral dret, ja que «en tenim un de bo, com Gerard Valentín, i també hi pot jugar Suzuki».