Alberto Rodríguez Roldán ha resultat el guanyador del concurs de Millor jugador de la jornada

Redacció

Actualitzada 13/01/2017 a les 20:20

• Alberto Rodríguez Roldán



Ha estat escollit entre els participants que van escollir a Luismi com a millor jugador de la jornada 20 (Nàstic-Tenerife).

Rebrà una comunicació per correu electrònic per indicar-li de quina manera podrà recollir la bufanda oficial del Nàstic.