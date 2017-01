La Vuelta 2017 començarà França i tindrà un final d'etapa a Tarragona

La ronda d'aquest any serà més curta però continuarà marcada per la muntanya i els finals en alt

Actualitzada 12/01/2017 a les 23:58

El recorregut 2017



1 Cotrarellotge per equips Dissabte 19 agost Nîmes / Nîmes 13.8 km 2 Plana Diumenge 20 agost Nîmes / Gruissan. Grand Narbonne 201 km 3 Muntanya Dilluns 21 agost Prades Conflent Canigó / Andorra la Vella 158.5 km 4 Plana Dimarts 22 agost Escaldes-Engordany / Tarragona. Anella Mediterránea 2018 193 km 5 Mitja muntanya Dimecres 23 agost Benicàssim / Alcossebre 173.4 km 6 Mitja muntanya Dijous 24 agost Vila-real / Sagunt 198 km 7 Mitja muntanya Divendres 25 agost Llíria / Cuenca. Ciudad Patrimonio de la Humanidad 205.2 km 8 Mitja muntanya Dissabte 26 agost Hellín / Xorret de Catí. Costa Blanca Interior 184 km 9 Plana Diumenge 27 agost Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hernández / Cumbre del Sol. El Poble Nou de Benitatxell 176.3 km - Dia de descans Dilluns 28 agost Provincia de Alicante 10 Plana Dimarts 29 agost Caravaca Jubilar / ElPozo Alimentación 171 km 11 Mitja muntanya Dimecres 30 agost Lorca / Observatorio Astronómico de Calar Alto 188 km 12 Mitja muntanya Dijous 31 agost Motril / Antequera. Los Dólmenes 161.4 km 13 Plana Divendres 1 setembre Coín / Tomares 197 km 14 Muntanya Dissabte 2 setembre Écija / Sierra de La Pandera 185.5 km 15 Muntanya Diumenge 3 setembre Alcalá la Real / Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora 127 km - Dia de descans Dilluns 4 setembre Logroño 16 Cotrarellotge individual Dimarts 5 setembre Circuito de Navarra / Logroño 42 km 17 Muntanya Dimecres 6 setembre Villadiego / Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega 180 km 18 Mitja muntanya Dijous 7 setembre Suances / Santo Toribio de Liébana 168.5 km 19 Mitja muntanya Divendres 8 setembre Caso. Parque Natural de Redes / Gijón 153 km 20 Muntanya Dissabte 9 setembre Corvera de Asturias / Alto de l'Angliru 119.2 km 21 Plana Diumenge 10 setembre Arroyomolinos / Madrid 101.9 km

La Vuelta a Espanya 2017 sortirà per primera vegada des de França, ho farà el 19 d'agost a Nimes (França) i arribarà a Madrid el 10 de setembre i ofereix una nova invitació als escaladors amb un recorregut que inclou nou finals en alt, entre ells el Angliru el penúltim dia i l'inèdit Els Machucos a Cantàbria i una contrarellotge l'última setmana de 42 quilòmetres.La ronda espanyola, aquest any afrancesada amb dues etapes completes en territori gal, segueix fidel al seu segell d'identitat: muntanya, finals en alt i al·licients que busquen l'emoció fins a Madrid, encara que redueix quilòmetres i murs de percentatges excessius.Des del paseíllo en la romana i taurina Nimes fins a Cibeles ningú es podrà relaxar en les tres setmanes de carrera, però els favorits es jugaran la vermella en el tram final, amb una crono de 42 quilòmetres a Logroño i els ascensos als Machucos i a ‘l’infern’ del Angliru, que torna després de quatre anys d'absència.Després de l’inici a Nimes, amb una crono per equips de 14 quilòmetres, la segona etapa es disputarà íntegrament en sòl francès i els velocistes gaudiran d'una de les escasses oportunitats per lluir-se abans d'entrar a Espanya. Des de Prada de Conflent l'escamot afrontarà la primera jornada de muntanya amb meta a Andorra, amb un aperitiu per als favorits en la Comella, a 7 quilòmetres de meta.El retorn des d’Andorra es realitzarà amb final d’etapa a l’Anella Mediterrània 2018 de Tarragona. AIxò será el 22 d’agost.Després d'una altra opció pels esprinters arribarà el primer final en alt en la cinquena etapa. Des de la platja de Benicassim fins a la muntanya de Alcossebre, recorregut 'rompepiernas' que desemboca en l'Ermita de Santa Lucía. Després, i després de dues jornades de mitja muntanya espera el final en alt de Xorret de Catí, amb rampes del 20 per cent que provaran als líders.La segona setmana no serà precisament un passeig triomfal per als aspirants a la vermella. Com a últim esforç abans de la primera jornada de descans arriba l'alt de Cims del Sol, en el cor de la Costa Blanca alacantina, on va guanyar Tom Dumoulin en 2015.Després, i amb jornades planes intercalades a Múrcia i Tomares, a la província de Sevilla, tres etapes amb final en alt faran la selecció de candidats. La primera en el cim de Calar Alt (2.400 metres), el punt més alt de la província d'Almeria, on es va coronar Igor Antón en 2006. Abans d'arribar a l'observatori astronòmic cal pujar Velefique, present en una jornada amb 3.434 metres de desnivell.Després de la Pandera (14 etapa) i abans de la segona jornada de descans la Vuelta volarà fins als cims de Serra Nevada fins a aconseguir el sostre dels 2.600 metres de l'Alto Hoya de la Mora. Llavors el ‘pelotón’ saltarà amb avió fins a Logronyo per afrontar el tram final. En joc el mallot vermell.La crono individual de 42 quilòmetres entre el Circuit de Navarra, en les proximitats de Los Arcos i Logroño serà la festa dels rodadores i especialistes que hagin de compensar el retard en muntanya. Després del descans les sorpreses poden estar a l'ordre del dia.Cantàbria serà un dels jutges d'aquesta edició amb l'arribada als Machucos, la gran novetat de la Vuelta 2017. 14 sinuosos quilòmetres que solquen la muntanya des d'Arredondo. Més conegut com el Collado de la Espina, té trams amb rampes a més de 20% i una porció que aconsegueix fins i tot el 28%.Dues etapes de mitja muntanya, la primera entre Suances i San Toribio de Liébana, amb l'ascens a la Collada de Carmona, de Ozalba i de la Hoz i la segona entre Redes i Gijón, amb l'Alt de Sant Martín a 16 quilòmetres de meta, auguren jornades d'emboscades, la prèvia de l'infern de l’Angliru.L'últim gran examen la vespra d'arribar a Madrid tindrà com a escenari les rampes del ‘Olimp del ciclisme asturià’, ja convertit en llegenda. El passeig entre Arroyomolinos i Madrid servirà per coronar i rebre a la capital al guanyador de la Volta, sempre fidel al seu model de finals en alt, la base de l'èpica i l'espectacle que satisfan a l'espectador del ciclisme.