Emaná, Luismi, Barreiro i Perone, molt ambiciosos en la seva presentació

Els quatre creuen que l'equip se salvarà

Actualitzada 12/01/2017 a les 14:07

Achille Emaná, Manu Barreiro, Luismi i Perone han estat presentats aquest migdia com a nous juagdors del Nàstic. Els quatre han coincidit a afirmar que veuen a l'equip amb moltes possibilitats de salvar-se.



Emaná ha deixat clar que «vaig venir aquí després de parlar amb Emilio Viqueira i amb Vicente –llavors entrenador del Nàstic–». Precisament, l'africà ha reconegut que li va sorprendre molt la no continuïtat del valencià a la banqueta.



Per la seva banda, Manu Barreiro ha deixat clar que «no veig normal que aquest equip estigui en la posició que està amb la qualitat que té», a què Luismi ha afegit que vol «millorar poc a poc».



Finalment, Perone ha demostrat el seu agaïment per la confiança dipositada en ell, tot argumentant que «estic molt content per tornar a Espanya».