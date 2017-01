Desestimen el recurs presentat per Manu Barreiro

El club anirà a Apel·lació

Actualitzada 12/01/2017 a les 14:13

El Comitè de Competició ha desestimat el recurs presentat pel Nàstic en relació a la cartolina groga que va veure Manu Barreiro aquest diumenge en el marc del partit Nàstic-Tenerife.



Cal recordar que el col·legiat li va treure la segona groga per fer «cas omís» a les indidacions de posar-se-la. Segons ha afirmat el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, durant la presentació dels quatre futbolistes al Nou Estadi, «ens han desestimat el recurs, però anirem a Apel·lació».



«Entenem que no és justa la decisió, ja que hi ha una norma que diu que l'àrbitre que veu que un jugador no té posada la canellera, li ha de demanar que surti del camp per posar-se-la», ha manifestat un Andreu que ha sentenciat que «aquesta situació és trista i patètica».