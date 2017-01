«Qui no rendeixi o no estigui content amb la seva situació directament ens sobra»

El tècnic del Nàstic afronta el repte de la salvació sense «ni un sol dubte» però recorda que «no tenim temps i necessitem resultats»

—Mitja dotzena de sessions i un 1-1 a l’estrena davant el Tenerife.

—Estic content, en línies generals. He trobat un grup coneixedor de la situació en què està i conscient que té la seva part de responsabilitat. La competitivitat ha crescut amb els fitxatges. Després, depenem sempre dels resultats i del que es vegi als partits. Contra el Tenerife, i tot i que ens en van expulsar un, l’equip va estar sempre més a prop de guanyar. També hi ha coses que s’han de millorar, és clar.



—Quines són aquestes coses?

—Sovint, es poden estar posant excuses. Dir que l’àrbitre ha estat millor o pitjor. Per exemple, a l’expulsió, està clar que Manu s’equivoca: té una groga i la canyellera pràcticament se la treu, i això no ho pot fer. Cal millorar en l’estratègia, i és independent que aquesta sigui una qüestió en part psicològica. Ho hem de fer perquè canvia els partits. I l’equip necessita motivació.



—En què s’ha centrat la primera setmana de feina?

—Els partits i els jugadors t’aporten informació per triar el millor sistema. La plantilla guia el que podràs fer. A partir d’aquí, passa per fer treballar a nivell defensiu i ofensiu. Després, es tracta d’unir peces. I mantenir l’equip treballat físicament i tàcticament.



—Va presentar-se amb un discurs dur. Parlava d’una pèrdua d’humilitat i de manca de sacrifici. Calia mà dura?

—No és mà dura. Conec a l’anterior cos tècnic. Simplement és que tinguem les idees clares. L’entrenament d’avui –ahir per al lector– no ha estat clar. Em quedo amb que els jugadors que han de formar part del primer equip estiguin al 100%, donin tot el que tenen. Avui no ha estat així i els ho he de fer veure. I tenim tot el gener per portar algun jugador.



—Amb quin vestidor s’ha trobat a nivell anímic?

—L’he trobat bé. I això que contra el Tenerife, als pocs minuts ens van fer un gol d’estratègia. Una de les coses que més els dol. Jo em poso en la seva pell i és un revés molt fort. I amb tot, l’equip va ser capaç de donar-li la volta. Amb deu, vam defensar bé i vam tenir l’ocasió més clara. El que sí que veig és que el Nàstic vol i que va creixent.



—Com es pot treure d’un equip el rendiment immediat que necessita el Nàstic?

—Es fa sent clar i sent just. La justícia que puc implantar avui és que estic enfadat amb més d’un jugador pel seu rendiment. Hi ha un entrenador que porta sis dies i que espera que li demostrin coses. I, si no se les demostren, farà tot el possible perquè vinguin altres. No tenim temps i necessitem resultats. I el qui no pensi així o no estigui content amb la seva situació, directament ens sobra.



—El mercat segueix obert?

—El mercat està totalment obert tant per al director esportiu com per al cos tècnic i estem agafant informació dels jugadors. Jo vaig dir que el paralitzéssim perquè hi ha d’haver sortides. Però, si no hi ha nivell o alguns no el demostren, en vindran d’altres que sí.



—Hi ha cap posició on tingui clar que han d’arribar cares noves? O alguna peça que comptava i ara ha deixat de comptar?

—Ho tinc en ment, però estic valorant encara la plantilla i mirant, a banda dels que juguen, també els que no, a través dels entrenaments. El que sí que tinc clar és que prendré decisions.



—S’ha reforçat la davantera. Era una de les línies més febles?

—Ara hi ha força competència. Estem mirant diferents llocs per millorar. El centre del camp també n’ha guanyat. El que hem de fer és generar competència. I els entrenaments apujaran el nivell.



—Ha provat ja tots els fitxatges i una de les conclusions és que caldrà temps per a Emaná.

—És normal. Dins l’onze, com poguessin estar els jugadors era un handicap. Luismi no ve jugant habitualment però va acabar molt sencer. Bruno portava temps sense fer-ho i va estar bé. Achille, per les seves condicions i per la potència, necessita estar jugant i acumular minuts.



—Apuntava, després del partit, l’aposta per més verticalitat i menys possessions.

—He vist el mecanisme amb què estava jugant l’equip, i en aquesta situació, necessita més plasticitat, verticalitat i, en aquests moments, que els laterals ocupin l’espai un cop es té la pilota i no abans. Al sistema, som molt variables. Però, busquem mobilitat entre els jugadors de dalt i que la defensa rival no estigui segura.



—Fa respecte agafar les regnes d’un cuer a la jornada 20?

—Visc aquesta com una situació difícil en la qual cal ajustar moltes peces per aconseguir l’objectiu. Però estem en això. Em trobo més que capacitat. Jo i el cos tècnic. Sabem els aficionats que hi ha darrere del Nàstic i sabem que ha de mantenir la categoria.



—Va parlar amb Vicente Moreno abans que s’acomiadés? Van tenir contacte?

—Sí. Quan va venir a acomiadar-se dels jugadors, volia passar per saludar-me, perquè ens tenim molt de respecte i hi ha amistat. Em va dir, igual que jo vaig fer al Xerez al seu dia, que en tot el que em pogués ajudar, en referències o en dades, allà el tenia. I sé que el tinc. És així com a persona i com a professional.



—Hi arriba sol i ha buscat l’encaix amb l’anterior cos tècnic.

—No és complicat. Vinc sol perquè estic sol i sabia que hauria de buscar un segon i un preparador físic. Quin segon m’interessa? El que tinc. Vull una persona que hagi estat futbolista i conegui els jugadors. Del preparador, estic content. Tenia bones referències, m’hi vaig entrevistar i em va semblar la persona correcta. De fet, segurament, Merino estarà o no estarà però Jordi romandrà.



—Era la preparació física una de les qüestions pendents?

—Potser l’any passat no es parlava de la preparació física, i el cos tècnic era pràcticament el mateix. De vegades, les situacions van amb els resultats, igual que el cessament de l’entrenador. I en sóc conscient. Tot el que necessiti l’equip ho farem, treballant o reemplaçant un per altre.



—És important fixar-se objectius a curt termini?

—És veritat que ens queda tota la segona volta, que és molt llarga, però també ho és que necessitem resultats el més aviat possible.



—Seria un fracàs no aconseguir la salvació? I com a entrenador?

—Ni hi penso, en el fracàs. En tot moment crec que aconseguirem l’objectiu. Si al meu cap hi hagués un sol dubte, no estaria aquí. Li donarem la volta a la situació i ens cotitzarem molt més tots.