L'exgrana José Naranjo abandona el Celta i posa rumb a un equip belga

L'andalús només ha jugat tres partits en el que va de temporada

Redacció

Actualitzada 10/01/2017 a les 20:37

El futbolista José Naranjo, que fins la passada temporada vestia la samarreta grana del Nàstic de Tarragona, deixarà el seu actual club, el Celta de Vigo, per posar rumb al Koninklijke Racing Club Genk. Així ho avança el Faro de Vigo, que assegura que el jugador andalús ha estat traspassat per 1,8 milions d'euros per jugar durant el que resta d'aquesta temporada i tres campanyes més a l'equip belga. Segons el mateix diari, el Celta rebrà un 10% d'una futura venda i no té opció de recompra.



Naranjo va tenir un paper clau la temporada passada amb el Nàstic, i va arribar a aconseguir el trofeu 'Jugador Revelació' de Segona Divisió. Tot i això, aquesta primera part de la temporada ha tingut un paper complicat a l'equip gallec. I és que l'andalús només ha pogut jugar tres partits a causa de la competència amb altres jugadors de la plantilla.