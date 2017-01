El Nàstic organitza el desplaçament grana a Múrcia d'aquest cap de setmana

L'equip tarragoní jugarà la 21 jornada de lliga contra l'UCAM Murcia

Redacció

Actualitzada 09/01/2017 a les 18:18

El Nàstic organitza el desplaçament fins a Múrcia per assistir al proper enfrontament grana lluny del Nou Estadi. El partit es disputarà el dissabte 14 de gener, a les 18.00 hores, a la Condomina.



L’expedició sortirà en autocar des de la Plaça Imperial Tarraco el mateix dissabte a les 08:45 hores, i a les 09:00 des de les instal·lacions del Nou Estadi. La tornada a Tarragona s’efectuarà a la nit, un cop finalitzi el partit. El preu del pack és de 30 euros, i a més de l'anada i tornada inclou l’entrada per presenciar el matx entre UCAM Murcia i Nàstic, corresponent a la jornada 21 de LaLiga 1|2|3.



Tots els interessats en viatjar a Múrcia per animar a l’equip es poden apuntar les oficines del Nàstic. L’horari és de dilluns a dijous, de 9 a 13:30 hores i de 16 a 19 hores, fins el dijous 12 de gener.