Així ho recull l'acta arbitral

Actualitzada 08/01/2017 a les 21:27

L’acta del Nàstic-Tenerife explica que després del final del duel, algú identificat per l’ordre públic però que no van poder identificar els àrbitres va dir: «el que heu fet no té nom, i sóc el que es cagarà en ta puta mare».