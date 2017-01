El Vendrell no pot amb el Vic (3-1)

El pròxim partit, a la pista del Barça

Redacció

Actualitzada 08/01/2017 a les 11:28

El Moritz CE Vendrell va perdre, aquest dissabte al vespre, 3 a 1 a la pista del Vic, recent campió de la Intercontinental. A causa de la consecució d'aquest títol, els de Jordi Garcia els van fer el passadís d'honor abans de començar el darrer partit de la primera volta de l'OK Lliga.



El partit va estar marcat per la igualtat. El primer gol no va arribar fins al final de la primera part i va ser obra de Cristian Rodríguez, a catorze segons per arribar al descans. A la represa, es va mantenir el tu a tu entre els dos equips, però l'encert de cara a porteria va ser el que va decantar la balança a favor dels osonencs. En cinc minuts, el Vendrell va passar de poder avançar-se en el marcador a veure com el Vic s'imposava amb un 3 a 1.



Al minut 37, Jordi Ferrer va fer l'empat. Tot seguit, el Vendrell va disposar de dues faltes directes, però en cap de les dues ocasions es va marcar. El Vic, en inferioritat, va poder fer el 2 a 1, amb gol de Jordi Burgaya al minut 38. I al minut 41, Mia Ordeig va fer el 3 a 1. En els darrers vuit minuts, animats constantment pels membres d'Orgull Roig i Negre que s'hi van desplaçar, el Vendrell va intentar-ho tot per poder almenys aconseguir empatar el partit, però el marcador ja no es va moure.



Tot i la derrota, l'equip dirigit per Jordi Garcia es manté sisè i ja es prepara per poder enfrontar una nova jornada del seu tourmalet particular. El dissabte 21 de gener, a les 19 hores, el Moritz CE Vendrell es desplaçarà a la pista del FC Barcelona per disputar el primer partit de la segona volta de l'OK Lliga.