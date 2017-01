Com accedir al Nou Estadi per veure el Nàstic - Tenerife

Les obres de reforma marquen l’entrada al camp grana

Redacció

Actualitzada 08/01/2017 a les 12:16

La segona fase de les obres de reforma al Nou Estadi afectaran els socis i aficionats granes que acudeixin a veure el partit entre Nàstic i Tenerife d’aquest diumenge a la tarda. Aquest és el tercer matx en què es veuran afectats els accessos, ja que en les visites de l’Alavés i el Rayo Vallecano a l’estadi grana també es van haver de modificar per les obres.



Igual que en els dos partits anteriors, els accessos 7 i 8, corresponents a Tribuna i Gol Nord respectivament, restaran inoperatius. Els socis i aficionats que vagin a Tribuna podran accedir al Nou Estadi per qualsevol dels altres dos accessos, els 5 i 6, mentre que aquells que acudeixin al Gol Nord (Gol de Muntanya) hauran d’entrar per la porta 0, ubicada a la zona de Preferent.



Degut a les obres també es veuran afectats els serveis, ja que els lavabos ubicats a Tribuna no estaran operatius. Per a suplir-los, el Nàstic n’ha instal·lat uns de provisionals a la part central de la Tribuna Superior i al Museu Presidencial ubicat a Tribuna Baixa. Els accessos de Preferent (portes 1 i 2) i els del Gol Sud (porta 4) i Visitants (porta 3) no es veuran afectats en aquest partit.