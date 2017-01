Maloku marxa cedit a Grècia

El seu destí, l'AEK Larnaca

Elvir Maloku també deixa el Nàstic. L'extrem croata, fitxat durant aquest mercat d'estiu, no ha tingut la continuïtat que desitjava i marxa a la Lliga grega per tornar a Tarragona aquest estiu amb més experiència i més minuts a les botes.



Maloku se'n va a l'AEK Larnaca, un dels històrics del futbol grec. El futbolista jugarà a la Superlliga Grega per jugar-hi cinc mesos i tornar a Tarragona per complir la seva missió, que no és una altra que la de triomfar al Nàstic.