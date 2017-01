El Zornotza també guanya al Serrallo (69-79)

Els blaus comencen malament l'any

Redacció

Actualitzada 07/01/2017 a les 23:15

Amb la visita de Zornotza al Serrallo s’iniciava la segona volta del campionat. El CBT no ha pogut començar l’any amb victòria a Tarragona després que l’equip basc, que li ha exigit molt als blaus, s’emportessin el partit amb un resultat de 69-79.



L’inici del partit ha estat poc esperançador pels interessos del CBT, amb un primer parcial de 0-7 que ha obligat a Berni Álvarez a demanar el primer temps mort tot just començat el primer enfronantament de l’any. Ferran Torres ha trencat aquesta ratxa anotadora aconseguint els dos primers punts del seu equip i obrint el camí de la reacció. Passats els primers cinc minuts i treta la pressió de sobre, els de Berni han començat a carburar i a oferir un bon joc que ha estat culminat amb un triple de Diego per col·locar el 10-11 al marcador. Ha estat en aquest moment quan ha aparegut Orion per reconduir del tot la situació, capgirant el marcador per primera vegada amb dos triples consecutius i aconseguint el primer avantatge (16-13). Una diferència de +3 que s’ha mantingut fins al final dels primers 10 minuts (20-17).



Zornotza ha pujat la intensitat amb l’arrencada del segon quart. Ha igualat el partit i ha portat el CBT a prendre decisions precipitades en atac. Uns bons minuts sobre la pista de Nil Sabata han portat els blaus a tornar a recuperar terreny perdut i igualar el marcador als 26 punts. A l’altra banda, el CBT necessitava ser més contundent en defensa per no oferir tantes facilitats al seu rival. Poc abans d’arribar al descans, ha tornat a aparèixer Ferran Torres per aportar sis punts consecutius i posar el 32 iguals a l’electrònic. Els de Berni han aconseguit dominar el marcador fins a final de quart però sense mostrar-se expeditius (39-37).



Després del descans, l’equip basc ha obert ràpidament una distància de set punts després d’un parcial de 2-11 i de sorprendre el CBT amb el seu inici de quart. Un temps mort de Berni Álvarez per reordenar el seu equip ha portat serenitat als seus, i Chuso ho ha traduït amb un triple per posar-se a quatre punts (44-48). La reacció de Zornotza no s’ha fet esperar, i ha portat el seu avantatge fins als 9 punts (46- 55) quan es portaven poc més de cinc minuts jugats. Arribats en aquest punt, tot el que aconseguís el CBT en una banda de la pista, ho contrarrestaven els bascos de la mateixa manera a la cistella contrària. Amb aquesta dinàmica s’ha arribat al final de quart, amb un Zornotza dominant els blaus i creient en la victòria (56-65).



Però el CBT també, i així ho demostrava en cada minut dels últims deu de partit. En un darrer quart en el que els de Berni han hagut de batallar molt, han jugat amb més cor que cap. Les forces començaven a fallar i Zornotza aconseguia una renda de deu punts a l’equador del quart.



Els del Serrallo havien de lluitar contra molts factors i això ho aprofitava l’equip basc per anar ampliant aquesta diferència amb el pas dels minuts. El CBT, en el final del partit, no ha pogut sinó mirar de reduir la diferència i deixar el marcador en 69-79.