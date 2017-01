Edgar vola a un Reus que no s'enlaira

Raúl de Tomás dóna els tres punts a un Valladolid que no goleja gràcies al brillant paper del porter dels reusencs

Actualitzada 06/01/2017 a les 18:10

Un gol de Raúl de Tomás a la segona meitat ha donat els tres punts al Valladolid davant d'un CF Reus que ha tingut el seu millor jugador en Edgar Badia, que ha salvat el seu equip de dues dianes molt clares amb sengles grans intervencions en dos u contra u davant de Mata.



Els de Natxo González han caigut 1-0 i han tingut en el seu porter el millor dels seus. Han començat bé en els dos períodes, però han estat menys efectius que el rival de cara a porteria i els reusencs comencen l’any amb derrota.



Ha sorprès Natxo González amb el primer onze del 2017. A la porteria, amb Edgar Badia com a titular, no hi ha hagut novetats, però en defensa n’hi ha hagut dues. Una, obligada per la baixa d’Alberto Benito, lesionat aquesta setmana durant un entrenament. Joan Campins l’ha substituït. L’altra, per decisió tècnica. Babic, que havia estat un dels millors en el tram final del 2016, ha caigut de l’onze, donant pas a la tornada de Jesús Olmo, un central de la total confiança de Natxo González.



També hi ha hagut novetats en el centre del camp, on Natxo ha apostat per un trivot, una fórmula utilitzada pel basc en comptades ocasions, sobretot en duels fora de casa. Folch i López Garai, habituals a la medul·lar, s’han trobat amb la companyia d’Albístegui, qui no ha estat precís en moltes accions, i ha hagut de tirar massa dels seus dos companys de posició per tapar les seves errades. A dalt, Haro i Carbia a les bandes, amb Edgar Hernández a dalt.



El primer quart d’hora ha estat de domini reusenc. De fet, als tres minuts de joc el marcador podria haver assenyalat un 0-1 a favor del Reus si Folch hagués enviat al fons de la xarxa un xut que s’ha produït en un córner botat per Haro. El tret, però, quan havia d’entrar al fons de la xarxa, ha topat amb Albístegui, que era al mig. Es mostrava molt més còmode el conjunt de Natxo González, que ha provat sort en una falta assajada, tot i que la centrada final de Pichu no ha trobat cap soci per rematar-la.



La pressió dels davanters del CF Reus resultava asfixiant, fins el punt que els defensors del conjunt castellà es veien amb molts problemes per treure la pilota amb comoditat. Poc a poc, però, el Valladolid s’ha anat creixent. A mesura que passaven els minuts, els de Paco Herrera s’han retrobat i s’han cregut realment que podien passar per damunt del seu rival. Sense dubte, l’home més perillós dels locals ha estat Jaime Mata, qui ha disposat de l’ocasió més clara de l’enfrontament. Transcorria el minut 36 quan Mata ha rebut una gran passada a l’espai, que ha passat entre Pichu Atienza i Olmo. S’ha quedat completament sol el punta local, qui s’ha trobat amb Edgar Badia que, immens, li ha guanyat l’u contra u i ha desviat el perill.



No es trobava còmode l’equip de Natxo al final del primer acte i, per aquest mateix motiu, l’entrenador ha decidit moure fitxa al descans. Miramón ha entrat per Albístegui, fet que motivava el retorn del 4-2-3-1, formació més habitual del CF Reus aquesta temporada. El trivot es convertia en un doble pivot (López Garai-Ramon Folch), Carbia passava a la mitja punta i Miramón es col·locava a l’esquerra, amb Haro a la dreta i Edgar a dalt.



S’ha trobat molt més còmode el CF Reus amb Miramón al camp. El mitja punta era la brúixola que necessitava un equip amb ganes de marxar no només amb un punt, sinó de guanyar el duel per elevar-se a les primeres places. S’acostava l’equip reusenc a l’àrea rival, però sense una sensació extrema de perill.



Han hagut de passar 20 minuts perquè algun dels dos equips inquietés l’arc rival. Javi Moyano ha realitzat una gran acció per banda dreta i, en trepitjar línia de fons, ha retallat cap a dins i ha deixat assegut a Ángel. Amb l’esquerra ha disparat, alt.



Avui era el dia d’Edgar Badia, ja que el meta ha estat el gran salvador dels seus. Tret dur i sec de Joan Jordán i el porter visitant s’ha elevat i, amb una acció espectacular, ha fet una ‘palometa’ i ha desviat a córner. Però Edgar no ha pogut mantenir la seva porteria verge, ja que Raúl de Tomás, acabat d’ingressar al terreny de joc, ha trencat la igualada. Ha estat en rematar una falta lateral brillantment botada per Joan Jordán. Gerro d’aigua freda, i Natxo ha reaccionat immediatament. Ha cridat a David Querol i l’ha fet entrar per Joan Campins. Davanter per lateral, amb què el Reus es quedava amb defensa de tres fins el final de l’enfrontament.



Abans de finalitzar el duel, Edgar Badia ha tornat a ser protagonista. El meta ha aturat un nou u contra u a Jaime Mata, el qual s’havia quedat sol davant del català en un contraatac en el 92’. El Reus ha acabat a l’àrea rival, però no ha pogut fer res per canviar el marcador.



FITXA TÈCNICA



CF REUS

Edgar Badia, Campins (David Querol, 79’), Olmo, Pichu Atienza, Ángel, López Garai, Albístegui (Miramón, 46’), Ramon Folch, Haro, Edgar Hernández i Fran Carbia (Jorge Díaz, 69’)



VALLADOLID

Becerra, Moyano, Álex Pérez, Guillén, Balbi, Leao, Joan Jordán, Míchel (Rafa, 89’), Arnáiz (Raúl De tomás, 74’), Juan Villar (Sergio Marcos, 85’) i Mata



GOLS

1-0, Raúl de Tomás (79’).



ÀRBITRE

Javier Alberola Rojas (manxec). Va mostrar la targeta groga al visitant Olmo.