Achille Emaná té la documentació per jugar diumenge

El trànsfer ha arribat aquesta tarda

Actualitzada 06/01/2017 a les 20:59

Achille Emaná estarà disponible perquè Juan Merino, tècnic del Nàstic, el pugui alinear diumenge contra el Tenerife al Nou Estadi (16 hores).



L'africà estava pendent de l'arribada del seu trànsfer per poder tornar a jugar a Espanya. Aquesta tarda ha arribat l'esmentada documentació.



Ara serà Juan Merino, tècnic que s'estrenarà diumenge a la banqueta, el que haurà de decidir si Achille és un dels 18 escollits per entrar a la convocatòria, tot i que hi ha pocs dubtes al respecte ja que Emaná ha estat contractat per ajudar a salvar a l'equip.