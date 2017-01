Valladolid i Reus miren cap amunt a la taula

Els de Castella i els del Baix Camp s'enfronten divendres a la tarda en el que és el penúltim partit de la primera volta

Actualitzada 05/01/2017 a les 16:46

Alineacions probables

Reial Valladolid: Becerra; Moyano, Guitián, Álex Pérez, Balbi; Leao, Míchel, Jordà; Villar, Mata i Jose.

Reus: Edgar Badía; Alberto Benito, Pichu Atienza, Babic, Ángel; López Garai, Ramon Folch; Jorge, Fran Carbia, Miramón; i Máyor.

El Reial Valladolid, «preparat per escalar posicions», segons el seu entrenador, Paco Herrera, i el Reus, confien en què aquest divendres, els Reis de l'Orient, els portin un èxit per començar l'any amb bon peu i ratificar la seva progressió.No serà ni la millor jornada ni les millors condicions per afrontar aquest partit, ja que en ser Dia de Reis, serà molt complicat que els aficionats acudeixin a l'estadi José Zorrilla a presenciar el partit a les 16.00 hores. Per aquest motiu, el club de Castella ha realitzat promocions per intentar atreure el públic. Per una banda, tots els nens i adolescents menors de 17 anys (de 0 a 16 anys) podran recollir una invitació gratuïta, i els abonats del Reial Valladolid podran retirar les entrades que desitgin al preu de 5 euros cadascuna. A més, qualsevol aficionat podrà comprar la seva entrada per 10 euros.El propi tècnic ha confessat que no li agrada l'horari del partit, però ha deixat clar que la seva obligació és «acceptar-lo, assumir-lo i fer tot el possible per convertir-lo en alguna cosa positiva». Per això, l'únic objectiu és «guanyar» per poder dedicar aquesta victòria als «fidels» que acudeixin a presenciar el xoc. El repte per al Valladolid serà assolir contra el Reus l'alt nivell exhibit en el seu últim partit a casa, contra el Mirandés, per doblegar el millor visitant d'aquesta temporada, ja que el conjunt de Nacho González, un dels equips revelació de LaLiga 16/17, ha sumat més de la meitat dels seus punts fora de casa.El conjunt de Castella arriba al partit sense baixes i ja amb un jugador menys en la seva plantilla, després de la cessió de Luismi al Nàstic de Tarragona fins a final de temporada, segons ha confirmat el club blanc-i-violeta. Paco Herrera haurà de descartar aquest mateix divendres a quatre dels seus jugadors per afrontar aquest compromís amb els 18 que marca el reglament, que serà aplicat al camp pel col·legiat castellanomanxec Alberola Rojas. En aquesta llista no hi haurà «sorpreses», tal com ha reconegut Herrera, qui mantindrà els davanters i només podria fer algun canvi en defensa, encara que tampoc s'esperen variacions respecte als últims partits.Pel que fa al Reus, aquest torna a la competició en una de les places més complicades de la Lliga 1/2/3, com és el Nuevo Zorrilla. El conjunt de Natxo González és setè en la classificació, amb 27 punts, els mateixos que l'Osca, sisè i en zona de promoció d'ascens a Primera. A dos partits per finalitzar la primera volta, el Reus està a la zona noble i viu còmode en la seva primera campanya a la Lliga 1/2/3.L'única baixa que tindrà l'entrenador del conjunt reusenc és la del migcampista Vitor Silva, que segueix recuperant-se de les seves molèsties musculars, de manera que Natxo González tindrà pràcticament tota la seva plantilla disponible. Tot i que sempre és una incògnita saber quin onze utilitzarà, el tècnic basc podria fer servir el de gala, amb Babic ja afermat en l'eix de la defensa i Máyor fix a la punta d'atac. La resta són els habituals des de l'inici de la temporada.