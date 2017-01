CF Reus, el millor visitant de Segona

El conjunt roig-i-negre ha recollit 14 dels 27 punts lluny de L’Estadi, únicament igualat per Llevant i Còrdova

Actualitzada 04/01/2017 a les 21:17

L’equip que dirigeix Natxo González estrenarà el 2017 com el més temible a domicili d’entre els 22 que competeixen a la Segona Divisió. El CF Reus s’ha embutxacat, en les 19 jornades disputades –vuit de les quals han portat la plantilla reusenca lluny del seu Estadi– un total de 14 punts, el màxim per un visitant fins avui a la categoria de plata i els mateixos que registren altres dos conjunts: el líder Llevant, que comanda la taula amb mà de ferro i amb 37 al compte i el Còrdova, al catorzè lloc i que només n’ha sumat 11 davant l’afició andalusa. Les xifres dels roig-i-negres han de posar en alerta el seu proper rival, un Valladolid que els espera demà divendres al José Zorrila i que, amb tot, es perfila com un dels poderosos a casa, on ha aconseguit 17 punts, una mitjana de 2,12 per partit.

Dels 27 punts que de què s’ha apoderat el CF Reus en aquesta gairebé primera meitat de temporada al futbol professional, prop del 52%, més de la meitat, vénen de fora de la capital del Baix Camp. De fet, la millor victòria que ha recollit el CF Reus al llarg de la campanya 2016-17 ha estat a La Condomina, un 0-2 que materialitzava tot sol l’artiller tarragoní Fran Carbia, amb dianes al minut 2 i al 16. Altres èxits que l’equip s’ha endut en l’autobús de tornada a casa han estat en el debut contra Mallorca (0-1, amb el primer gol del CF Reus a Segona Divisió, obra del lateral Alberto Benito que també hi debutava», Oviedo (0-1, en una cita que el davanter Máyor va decantar en ple descompte i al darrer sospir amb un cop de cap magnífic), o Sevilla Atlètic (0-1, gràcies a la diana de l’uruguaià Jorge Díaz anotada al minut 67). Els reusencs han puntuat també al terreny de joc de Getafe i Saragossa, i van caure únicament davant Girona (1-0), Osca (2-1) i Alcorcón (1-0).

Girona, Lugo i Elx.



Les estadístiques obren una bretxa, pel que fa als resultats com a visitants, a partir de CF Reus, Llevant i Còrdova i el següent equip que millors dades ha quallat ho ha fet ja amb un màxim d’onze punts. És el cas de Girona, Lugo i Elx, segon, cinquè i desè classificat. Per darrere, amb deu punts recollits a domicili, hi ha el Getafe i, amb nou, Cadis, Sevilla Atlético i UCAM Múrcia, que tanquen el grup dels millors.