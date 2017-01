Arriba la primera edició de la CBT Junior Cup

El proper cap de setmana el pavelló del Serrallo donarà la benvinguda a l'any amb aquest nou torneig

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 19:15

Primer cap de setmana de l'any i el bàsquet torna al pavelló del Serrallo. 6 equips de categoria junior es donaran cita aquest cap de setmana al pavelló del Serrallo per disputar la primera edició del CBT Junior Cup, un torneig de nova creació però que espera convertir-se en una referència en els propers anys. A part dels equips juniors interterritorials i de primer any del CBT, també participaran clubs amb gran tradició de pedrera com CN Helios, BC Tecla Sala, CB Valls i El Carme Bàsquet.



El torneig es disputarà entre el dissabte 7 i el diumenge 8, i a més dels partits dels equips participants, també tindrà lloc un concurs de tir i un altre de esmaixades per completar un cap de setmana únic per a tots els participants. El bàsquet començarà el dissabte a les 9 hores i la jornada s'allargarà fins a les 19 hores, després tindrà lloc el partit del primer equip del CBT, l'entrada serà gratuïta per fomentar que tothom pugui gaudir de la jornada basquetbolística, durant el descans del partit tindrà lloc el concurs de exmaixades. El diumenge acabarà la competició amb la final del torneig.



Jordi Bondia, coordinador de l'esdeveniment assegura que «És el primer torneig de Nadal que fem per aquesta categoria, la organització ha estat molt implicada i creiem que la branca masculina ho gaudirà al màxim, esperem en la propera edició que poguem completar-ho amb tots dos géneres».