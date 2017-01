Segueixen els canvis al Nàstic: Kakabadze, cedit a un equip danès

El jugador té un contracte per tres temporades amb el Nàstic

Redacció

Actualitzada 04/01/2017 a les 17:49

Després que l'entrenador Vicente Moreno abandonés el Nàstic fa uns dies, juntament amb el preparador físic Raúl López, i que aquest dimecres el club anunciés l'anul·lació definitiva del contracte que els granes tenien amb el futbolista hispano marroquí Rharsalla, Otar Kakabadze és el següent nom que apareix a la llista d'homes que abandonen l'equip tarragoní en aquesta fase de renovació. El futbolista, que juga com a lateral dret, va arribar al Nàstic aquest estiu. Ara serà cedit a l'equip de Primera Divisió de Dinamarca Esbjerg forenede Boldklubber, on hi jugarà fins a final de temporada.



El jove georgià, de 21 anys, va signar un contracte per tres temporades amb el Nàstic. De moment, però, no tornarà a la disciplina grana fins que finalitzi la present campanya 2016-2017. Des que es va incorporar a l'equip, Kakabadze ha disputat un total de sis partits en la competició domèstica i tres enfrontaments en les eliminatòries que el conjunt grana ha jugat en la present edició de la Copa del Rey.