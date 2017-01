«Merino ens ha transmès que ens caldrà posar-hi valor per sortir d'aquesta»

El lateral del Nàstic valora que el nou entrenador «ha de tenir mà dura», afronta el Tenerife «com un nou inici de temporada» i demana a l’afició «que ens faci costat»

Actualitzada 03/01/2017 a les 21:42

—Quin balanç fa Ferran Giner del 2016?

—Aquest darrer tram sí que ha estat amarg per a un 2016 que també havia sigut especial per nosaltres. L’hem viscut a dalt de la classificació de Segona A i hem tingut moments molt bonics. Ens hem de quedar amb això, els ànims han de passar endavant i tirar amunt.



—A nivell individual, com valora aquesta primera volta que ja toca a la fi?

—Bé. Està clar que l’equip està tenint unes sensacions que no teníem l’any passat. Però, a nivell personal em trobo bé i amb ganes d’ajudar a continuar.



—Com està gestionant el vestidor aquest moment de canvis en el seu si i al cos tècnic ?

—És difícil per a l’equip que marxi un míster com és Vicente Moreno, que ens ha donat moments de glòria. Però, com deia ell, són coses del futbol i, a vegades, passa que l’entrenador ha de marxar i els jugadors han de tirar endavant i estar a tope amb qui vingui.



—Quina impressió li deixa la primera presa de contacte amb Juan Merino? Què els ha dit?

—Ha parlat amb alguns jugadors individualment i també amb tot el grup. Sobretot, ens ha transmès que hi ha equip per sortir d’aquesta situació i que ens caldrà plantar-hi valor, que això és el que ens farà falta per sortir d’on estem.



—En la seva presentació davant els mitjans, l’entrenador va mostrar un discurs dur. Parlava de manca d’humilitat entre els jugadors.

—Crec que ha volgut venir fort i donar un toc d’atenció a la plantilla. Ha estat com dir-nos: «Ei! Que hem de sortir d’aquí! Que no serà fàcil!». Penso que ha de tenir mà dura, amb el que està passant, i que té màxima confiança amb nosaltres.



—Què demana Merino als futbolistes per abandonar la cua?

—Que siguem pràctics. Que estiguem bé en defensa, que l’equip estigui ben posicionat, i així vindran els gols. Ell va ser defensa lateral i per això, defensivament, ell vol assegurar. Porteria a zero.



—Creu que el canvi de tècnic pot ser la clau per revertir la situació?

—Espero que sí. No sé si serà la clau però espero que ho sigui o que, com a mínim, ajudi a canviar.



—Què ha suposat, per a vostè, el pas de Vicente Moreno pel Nàstic? Què ha quedat d’ell en el futbolista que és?

—Li dono les gràcies per la confiança que ha tingut en mi. Ell m’ha fet debutar a Segona i així ja ha deixat una marca molt bona. Serà un dels millors entrenadors que hagi tingut el Nàstic. Segur.



—S’esperava molt l’aturada de Nadal per fer un reset, un canvi de mentalitat. L’equip ha tornat amb un altre aire als entrenaments?

—Psicològicament, l’equip està tocat. Necessitàvem aquest reset. Ara, tornem a començar de nou com si fos principi de temporada, amb l’objectiu de sortir d’on estem com abans sigui possible.



—Què no s’havia fet bé fins ara o què no s’havia fet per arribar a aquesta posició complicada?

—No hem tingut el punt de sort que vam tenir l’any passat. Hi ha partits que hauríem pogut guanyar, ho hem merescut, i no ha entrat la pilota. Però sí, si estem últims és perquè hem fet algunes coses malament, i per la sort que esperem que ens acompanyi en la segona volta.



—Els moviments que la direcció esportiva ja està fent a la plantilla els beneficiaran? Creu que calia una revolució?

—No estàvem bé perquè anàvem últims. Suposo que hi haurà canvis perquè al futbol, quan van bé les coses ja n’hi ha i quan van malament es fan canvis. Però, no és la meva feina i Viqueira i el cos tècnic aniran veient què falta.



—Afronten el partit del Tenerife com un test?

—Si comencem amb una victòria, molt millor per a tots i un punt a favor per a l’equip. A casa, no hem de perdre punts.



—Què espera del que resta de temporada?

—Li demano sortir d’aquesta situació, que l’afició ens faci costat i nosaltres donarem el màxim.