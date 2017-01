L'exentrenador del Nàstic Kiko Ramírez, nou entrenador del Wisla de Cracòvia

Va debutar com a jugador del Nàstic l'any 1989 i també va dirigir la banqueta del club grana l'any 2012

04/01/2017

Kiko Ramírez serà el nou entrenador del Wisla Cracòvia, segons anuncia la pàgina web d'aquest club històric del futbol polonès, que actualment ocupa la desena plaça de la primera divisió (Ekstraklasa) del país centreeuropeu. Ramírez arriba avalat pel director esportiu del Wisla, el també espanyol Manuel Jonc, segons va informar avui la premsa esportiva de Cracovia.



El català Kiko Ramírez, de 46 anys, mai ha entrenat fora d'Espanya. Va debutar com a jugador l'any 1989 al Gimnàstic de Tarragona i es va retirar l'any 2002 al Novelda Club de Fútbol d'Alacant. La seva carrera com entrenador també va tenir uns inicis lligats al club tarragoní, debutant al club grana com a segon entrenador de la mà de diversos tècnics que van passar pel club, des de José Carlos Granero fins a Luis César Sampedro. L'any 2010 Ramírez va fer el salt com a primer entrenador a la Pobla de Mafumet, aquell mateix any el filial grana va aconseguir l'ascens als play-off, però no va poder competir a causa d'una alineació indeguda. La temporada següent van tornar a assolir aquesta fita, i aquesta vegada l'equip de La Pobla va aconseguir disputar els play-off per primera vegada a la seva història. Aquest va ser l'èxit que el va portar a la banqueta del Nàstic la temporada 2012-2013, sent el primer tècnic tarragoní en deu anys que es posava a les mans de l'equip de la ciutat. Després d'un inici convuls, Ramírez va ser destituït.



L'any 2013 el CF L'Hospitalet de Segona Divisió B va apostar per l'entrenador tarragoní, i aquest va respondre aconseguint que el seu equip arribés a la promoció d'ascens, que finalment no va poder completar-la, ja que va ser eliminat pel Leganés. Durant la temporada següent els resultats no van acompanyar i el club no li va renovar el contracte.



Finalment, a l'octubre del 2015 el CD Castelló de Tercera Divisó es va fer amb els serveis de l'ex entrenador grana, qui va portar l'equip a la tercera posició de la Lliga Regular, però que no va completar l'ascens en perdre a la tanda de penals contra el CF Gavà. El juliol de 2016 va abandonar la disciplina del club al no arribar a un acord de renovació. Desde llavors el tècnic estava a l'espera d'una oferta.



S'espera que demà es faci la presentació oficial de Ramírez com a nou entrenador del Wisla, una etapa en la qual comptarà amb el suport a la banqueta de dos homes de la casa, Radoslaw Sobolewski i Kazimierz Kmiecik, els qui han dirigit a l'equip de Cracòvia en els últims cinc partits.