Il·lusió roig-i-negra a la planta de pediatria del Sant Joan

Actualitzada 04/01/2017 a les 09:16

Jorge Miramón, Jesús Olmo, Joan Campins, Ramon Folch i Edgar Hernández van integrar ahir la comitiva roig-i-negra que, com ja és tradició, visitava la planta de pediatria de l’Hospital Sant Joan per alegrar aquestes dates als petits i adolescents que per alguna malaltia les han de passar ingressats al centre sanitari. No hi van anar, però, amb les mans buides.



Els futbolistes del CF Reus, encapçalats pel delegat de la primera plantilla, Joan Solanas, van repartir entre els nens merchandising i entrades per als propers enfrontaments de Lliga. Tampoc no va faltar el calendari per al 2017 que ha editat l’entitat amb la imatge dels seus jugadors ni, és clar, les habituals pilotes de futbol que els homes de Natxo González van signar i dedicar als seus destinataris. Per mantenir els costums ben al dia, les infermeres de la planta de pediatria van tancar la visita del CF Reus amb una foto de família a la sala de jocs, que cap no es va voler perdre.