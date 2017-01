Rharsalla abandona el Nàstic i posa rumb al seu club d'origen

El davanter ha jugat un total de vuit partits i ha anotat un gol amb el primer equip del Nàstic

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 18:43

Finalment, el Gimnàstic de Tarragona ha decidit rescindir el contracte de Mohammed Rharsalla Kadfi. La decisió s'ha dut a terme, segons informen des del club grana, de mutu acord amb l'Olimpik Donetsk, equip ucraïnès de primera divisió que havia cedit el jove davanter, de 23 anys, al Nàstic, aquest passat estiu.



Rharsalla estava apartat de l’equip des de feia unes setmanes després d'haver incomplert les normes del club faltant a un dels entrenaments establerts, segons va informar Diari Més en el seu moment. En aquella ocasió el club li va obrir un expedient disciplinari. «Pel que a mi respecta, jugadors que no estiguin compromesos, que no sumin i que no estiguin implicats, no els vull en el meu equip», sentenciava Vicente Moreno després dels fets ocorreguts a finals del passat mes d'octubre.



No ha estat fins aquest dimarts, que els granes han comunicat de manera oficial que el jugador hispano-marroquí finalitza la seva vinculació amb el club tarragoní. Rharsalla torna al seu club d’origen després de jugar un total de vuit partits i d'haver anotat un gol amb el primer equip del Nàstic a LaLiga 1|2|3.