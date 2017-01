L'equip Junior del CBT, classificat entre els vuit millors de Catalunya

Els blaus s'enfrontaran a clubs com el Barça o el Joventut, referents del bàsquet espanyol

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 16:09

La pedrera del CBT segueix regalant bons moments al bàsquet de Tarragona. L'últim èxit ha estat la classificació del Junior Masculí per a Preferent A, la màxima divisió en categoria junior. D'aquesta manera, l'equip entrenat per Fernando Arias s'ha classificat entre els 8 millors equips de Catalunya obtenint, així, el dret a competir contra equips referents com el junior del Barça o del Joventut.



El camí del Junior de CBT no ha estat fàcil. L'entrenador, Fernando Arias, recorda els problemes que ha patit l'equip: «Hem hagut de superar lesions de jugadors importants, problemes d'instal·lacions, problemes d'horaris al principi de temporada, etc». A més, els resultats tampoc van acompanyar a l'equip al principi de temporada, quan derrotes per molt poca diferència, van fer que l'equip ho passés malament per aconseguir una bona classificació al llarg de la primera part de la temporada. No obstant això, una actuació brillant en l'eliminatòria d'accés a Preferent A els va obrir les portes de l'elit.



Fernando Arias creu que la clau de l'èxit de l'equip ha estat «que el grup no ha perdut mai la confiança en si mateix, ha seguit treballant malgrat les dificultats i els mals partits, i finalment ha aconseguit el que s'havia proposat». Arias també té paraules per als integrants del cos tècnic del Junior del CBT: «És important remarcar el treball de l'staff respecte la millora dels jugadors i de l'equip. Hem arribat a desembre en les millors condicions tècniques i tàctiques». Ara, el junior començarà la seva marxa per competir contra els quatre millors equips de Catalunya: rebrà el CB L’hospitalet i el Joventut a casa, i visitarà el Barça i el Manresa als seus estadis. Fernando Arias creu que l'objectiu de l'equip ha de ser «seguir millorant mentre competim contra els millors equips. És un repte que afrontem amb el major optimisme possible i treballarem per millorar».



El CBT és l'únic integrant de la província de Tarragona que ha aconseguit classificar els seus equips base entre els millors de Catalunya, repetint la classificació del cadet de la passada temporada.