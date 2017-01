Més de 400 jugadors participen en els campionats de Reis del Club Tennis Tarragona

Els torneigs tant de tennis com de pàdel tenen lloc del 2 al 8 de gener

Redacció

Actualitzada 02/01/2017 a les 15:04

Ja són aquí els campionats de Open de Reis del Club Tennis Tarragona, que tenen lloc des d’aquest dilluns 2 de gener fins al proper 8 de gener. Comptabilitzant el total de jugadors, tant del torneig de tennis com del de pàdel, enguany participen en aquest esdeveniment esportiu més de 400 persones.



Pel que fa al torneig de tennis, que arriba a la seva 62a edició, s’han inscrit un total de 225 jugadors, superant el nombre de participants de les anteriors edicions. Aquest campionat acull les categories de benjamí, aleví, infantil, cadet i sub25 tant en masculí com en femení.



Pel que fa al torneig de pàdel, que acull els grups de de masculí, femení, mixta i menors, enguany compta amb un total de 174 jugadors. En aquest campionat hi participen jugadors de tots els nivells, ja que l'organització crea quadres de primera, segona i tercera categoria segons el nivell dels participants.