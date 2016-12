Multitud de persones corren la Sant Silvestre de Reus per acabar l'any

S'ha iniciat i acabat al Centre Comercial la Fira

Redacció

Actualitzada 31/12/2016 a les 19:38

Desenes de persones han volgut acabar l'any, la tarda d'aquest dissabte, fent esport. I és que la cursa de Sant Silvestre de Reus ha reunit multitud d'adults i petits que no ha volgut perdre's l'oportunitat de poder córrer pels carrers més cèntrics de Reus en el que ha estat la vuitena edició de l'esdeveniment esportiu, i que posa punt i final a l'any.



Com a principal novetat, aquesta edició de la cursa s'ha iniciat i acabat al Centre Comercial la Fira. El recorregut de cinc quilòmetres, a més de l'avinguda de Sant Jordi, ha passat per la plaça de la Llibertat, el Mercat Central, el carrer Sant Joan, el Tomb de Ravals, el carrer Llovera i, de nou, la plaça de la Llibertat per acabar al mateix lloc on s'ha donat el tret de sortida.



El programa ha incorporat la Sansi Kids, la cursa infantil, que s'ha dut a terme tot just abans de la cursa clàssica. Aquesta, que en altres edicions es portava a terme en una data diferenciada, s'ha adreçat a infants de 0 a 12 anys, amb els més menuts acompanyats dels seus pares o tutors. La cursa, a més de l’aspecte esportiu i lúdic, ha tingut un vessant solidari ja que, una part de la recaptació, es destinarà a l’ONG Intermón Oxfam.