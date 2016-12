El colíder de la categoria Lucentum Alacant s'imposa al Serrallo

Els blaus van perdre 71 a 89

Redacció

Actualitzada 31/12/2016 a les 11:17

El Serrallo va acollir, aquest divendres, el darrer partit de l’any, coincidint també amb la finalització de la primera volta del campionat. La visita del colíder de la categoria, Lucentum Alacant, feia preveure un partit molt difícil. Berni Álvarez recuperava Orion, i José González debutava amb la samarreta blava. El CBT va plantar cara durant 20 minuts; després, la qualitat dels jugadors alacantins va fer decantar la balança al seu favor (71 – 89).



El CBT va començar els primers deu minuts conscient que davant tenia un dels millors equips de la lliga. És per això que el seu inici va ser caut però amb determinació. Així ho demostra el fet que va portar la iniciativa en el marcador fins el darrer minut del primer quart, quan Lucentum va imposar la seva llei. Abans, els homes de Berni havien demostrat que podien lluitar pel partit. Salim estrenava l’anotació blava des de la línia de 3, però la gran arma que va trobar l’equip va ser en el treball col·lectiu. Concentració en defensa per dominar en atac. El CBT va trobar en un gran Ferran Torres, el millor del partit, el camí per mantenir els seus amb opcions. Amb un molt bon final de quart, amb quatre punts consecutius inclosos, va deixar el marcador en 17 – 18.



Els blaus van iniciar el segon període de la mateixa manera que van acabar el primer, amb Ferran portant la iniciativa del seu equip i posant una diferència de 4 punts (24 – 20). Això va despertar el alacantins, que no es van deixar sorprendre més. Rejón va agafar les regnes del seu equip, i Lucentum va capgirar el marcador. El partit va entrar en una fase de màxima igualtat, des del moment en que Xavi Hernández va empatar, amb un triple, el partit a 27 punts. Els jugadors van marxar al descans amb un +2 favorable als visitants (31 – 33).



A la represa, Alacant va posar la directa. Els blancs van començar a desplegar el seu joc i la qualitat dels seus jugadors es va imposat. El CBT es va mostrar més espès que en els anteriors 20 minuts, amb manca d’idees que portaven a la precipitació. Amb cinc minuts jugats, Lucentum ja obria una diferència de +12 (39 – 52). Just després, dos atacs del CBT, acabats en triples d’Orion i Diego, van portar a retallar diferències, però la resposta a l’altre costat de la pista va ser la mateixa, amb Lucentum ampliant la renda fins als 13 punts (51 – 64).



El darrer quart va ser un tràmit, en el que Lucentum va intentar portar l’avantatge més enllà dels 22 punts per tal d’assegurar-se ser l’amfitrió de la Copa de LEB Plata. Tot i la gran diferència que ja mostraven a aquest punt els dos equips, el CBT no va abaixar els braços i va lluitar fins al final d’un partit que va acabar amb un marcador de 71 – 89.