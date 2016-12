Una vintena d'usuaris del Fifa17, a punt de convertir-se en jugadors del Nàstic virtual

La competició s'iniciarà al mes de gener

Actualitzada 27/12/2016 a les 17:42

L'equip del Nàstic virtual, que competirà a la Lliga Virtual Football Organization de Fifa 17, compta amb 26 aspirants. D'entre aquests seleccionats, 14 seran els que, finalment, passaran a formar part d'aquest equip virtual. Aquests jugadors, que són usuaris i amants del FIFA per a videoconsoles, han passat les proves per ser membres de l'equip grana virtual, i ara encaren la recta final.Els noms d'usuari dels jugadors preseleccionats són els següents:La competició, on els jugadors seleccionats jugaran els partits com si es tractés de la lliga real, donarà el tret de sortida al mes de gener. Els capitans de l'equip, que ja es van presentar fa unes setmanes, són Miguel Ángel Checa, Germán Toledo i Jordi Valls.