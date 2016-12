El Nàstic oficialitza la marxa de Vicente Moreno

Merino arribarà aquesta tarda a Tarragona per començar les negociacions

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 16:02

El Nàstic de Tarragona ha fet oficial, aquest dimarts 27 de desembre, que Vicente Moreno deixa de ser el tècnic del primer equip del club grana. D'aquesta manera, l'entrenador valencià deixarà el Nàstic després que el Consell d’Administració hagi acordat la rescissió de la seva relació laboral, després de poc més de tres anys al club i d'haver classificat el Nàstic per al play off d'ascens a Segons Divisió en dues ocasions. Moreno va aconseguir l'ascens a la temporada 14/15, i a la passada, ja a la categoria de plata, el conjunt va acabar la lliga regular en tercera posició i es va quedar a un pas de pujar a LaLiga Santander, disputant el play off d’ascens contra l’Osasuna.



Pel que fa al possible nou entrenador del Nàstic, Diari Més ja informava que Juan Merino n'era una de les opcions. Aquest vespre el gadità arribarà a Tarragona per reunir-se amb el president i el secretari tècnic granes i prendre una decisió sobre aquesta oferta. En cas que les negociacions resultessin amb un «sí» per part de Merino, i sempre un cop materialitzada de ple la sortida de Vicente Moreno, el gadità començaria a treballar amb la plantilla tarragonina de manera immediata, en la represa dels entrenaments que està prevista per dijous. El tècnic andalús es trobava sense equip des que dirigís, durant la segona meitat de Lliga de la 2015-16 i com a relleu de Pepe Mel, un Betis que va deixar instal·lat a la desena plaça de la classificació.