El Nàstic espera tancar el fitxatge de Merino dilluns

La cessió de Luismi, del Valladolid, a prop

Actualitzada 24/12/2016 a les 19:43

El Nàstic ja ha posat la maquinària en marxa per trobar un nou entrenador després de la renúncia de Vicente Moreno. En aquest sentit, l'escollit és Juan Merino, que va entrenar al Betis al final de la temporada passada i que se'l recorda, sobretot, per la seva etapa com a futbolista al club andalús.



El club que presideix Josep Maria Andreu espera tancar el fitxatge del tècnic aquest dilluns perquè Merino pugui presentar-se als seus jugadors el dia 28, quan tornen als entrenaments.



A banda, el Nàstic vol tancar la cessió de Luismi, centrecampista del Valladolid. Amb l'arribada del mig, aquesta posició quedaria tancada, a falta de les marxes de Boiro i Zahibo.