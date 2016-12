Raúl López no continuarà com a preparador físic de la plantilla del Nàstic

El club atribueix a López part del mal rendiment de l'equip

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 12:29

Raúl López no seguirà exercint, en la segona volta, com a preparador físic del Nàstic. El club ha decidit rescindir el contracte a aquest membre del cos tècnic en atribuir a la seva feina almenys part de l’explicació del mal rendiment de la plantilla 2016-17, que ha conduït l’equip fins a la cua de la classificació de Segona en les 19 jornades completades fins al moment. Raúl López (Jerez, 1980), va agafar les regnes de la preparació física de la primera plantilla grana amb l’arribada de l’entrenador Vicente Moreno –ratificat reiteradament en el càrrec al llarg de les darreres setmanes– a la banqueta, escollit pel propi tècnic després de desembarcar a Tarragona al 2013 per atendre les necessitats del juvenil de Divisió d’Honor i del filial CF Pobla de Mafumet. Abans, havia treballat amb el planter, el juvenil, el filial i el primer equip del Xerez.