Manu Barreiro ja és oficialment nou jugador del Nàstic

S’incorporarà als entrenaments amb la plantilla grana el proper 29 de desembre

Redacció

EFE

Actualitzada 23/12/2016 a les 08:56

El Nàstic ja ha fet oficial la incorporació del davanter centre Manu Barreiro per al que resta de temporada més dos campanyes opcionals. Tal i com ja va avançar Diari Més a mitjans d'aquest desembre, el ja ex jugador de l'Esportiu Alabès era una de les opcions preferides a la davantera grana. Aquest dijous a la nit s'ha fet oficial la seva incorporació.



El veterà davanter gallec arriba amb la carta de llibertat una vegada s’ha desvinculat del seu actual equip, l’Esportiu Alabès, i s’incorporarà als entrenaments amb la plantilla grana el proper 29 de desembre.



Barreiro segellarà el seu compromís amb l’entitat tarragonina el proper dia 2 de gener i podrà vestir per primera vegada la samarreta del Nàstic, en partit oficial, el proper 8 de gener davant del Tenerife en el Nou Estadi.



La de Manu Barreiro es la segona incorporació del Gimnààstic de Tarragona per a aquest mercat d’hivern, després de l’arribada d’Achille Emaná, que aportarà a l’equip potencial anotador i haurà de competir per la posició de davanter centre amb Álex López i Ike Uche.