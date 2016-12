Bona imatge com a prioritat per a un duel que tanca 2016 a Mendizorroza

El Nàstic visita el feu de l’Alabès en la tornada de setzens de Copa del Rei a què acudeix amb el llast del 0-3

Actualitzada 22/12/2016 a les 09:22

«A Barreiro, li desitjo el millor»

El club confirma la rescissió de Sebastián Saja

El porter argentí Sebastián Saja és la primera baixa anunciada pel Nàstic. El club confirmava ahir la rescissió «de mutu acord» del contracte amb el futbolista, que el vinculava fins a final de curs però amb l’opció de sortir a l’hivern. Saja completava ahir la darrera sessió d’entrenament amb la resta de companys i s’acomiadava després de disputar 10 partits de Lliga amb el Nàstic i quallar 26 aturades en competició regular defensant el grana.

Amb la sentència del 0-3 a l’anada, el Nàstic afronta el pas per Mendizorroza, al tancament dels setzens de Copa del Rei, com un test anímic abans que el necessari impàs nadalenc acomiadi un 2016 de sensacions contraposades i incòmode desenllaç. Al feu de l’Alabès, els homes de Vicente Moreno buscaran una victòria que, serveixi o no per revertir la golejada encaixada a casa, i conscients de les dimensions del repte, sí que ofereixi el bàlsam a una plantilla que pausa amb les forces justes la seva particular lluita en Lliga. I que ha començat a viure, abans de l’obertura del mercat hivernal, la revolució pronosticada per deixar enrere la zona de descens en la segona meitat de temporada.Els grana compareixen al partit contra el conjunt de Vitòria amb el bagatge de tres derrotes consecutives –davant l’Oviedo, el Rayo i el Girona– en competició regular. Ho fan de nou amb Manolo Reina, un cop superada la doble fractura al peroné que es va produir en pretemporada i que l’ha mantingut fins ara allunyat dels terrenys de joc. La bona imatge és la prioritat en un encontre en què l’entrenador no renunciarà a part de les peces valuoses i que, amb el xiulet final, donarà inici al període de descans de la plantilla, que no tornarà a la feina fins arrencar la preparació del Nàstic-Tenerife programat per al proper 8 de gener.En un plànol totalment oposat es troba l’Alabès, que concorrerà a l’encontre amb quatre jornades sense perdre –contra Vila-Real, Las Palmas, Eibar i Betis– com a precedents més recents i un resultat al Nou Estadi que ha permès Mauricio Pellegrino donar una oportunitat als qui menys protagonisme han acumulat en Lliga. El conjunt blanc-i-blau, tot i el més que probable pas de ronda, no vol renunciar a l’exhibició i el seu entrenador ha mantingut al llarg de la setmana viu el discurs d’ajustar-se al nivell més elevat possible i evitar relaxar-se davant el Nàstic. Pellegrino comptarà amb la baixa de Feddal, que no ha pogut exercitar-se en els darrers dies, enmig d’un procés gripal.L’Alabès és l’actual equip de Manu Barreiro, una de les peces que espera adjudicar-se el Nàstic en aquest mercat. L’’entrenador dels blanc-i-blaus confirmava ahir que el futbolista es troba en negociacions per deixar enrere el club i deia que «si surt, li desitjo el millor» mentre que a Tarragona l’esperen el proper 28 de desembre als entrenaments.