Saja es desvincula del Nàstic

La recuperació de Reina i el gran estat de Dimitrieski han estat claus per l'equip grana en la decissió de prescindir del porter argentí

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 01:38

De matinada els mitjans argentins donaven la notícia: Sebastián Saja deixa de ser porter del Gimnàstic de Tarragona. El jugador argentí, de 37 anys, marxa del club grana en el mercat d'hivern i ho fa amb un balanç de 10 partits jugats i 13 gols encaixats.



El 'chino' Saja estavav cridat a ser el relleu de Reina mentre es recuperava de la greu lesió que va patir, però finalment ha estat Dimitriesvski qui ha aconseguit fer-se un lloc sota els pals de l'equip grana. Reina ja entra a les convocatòries i això ha deixat sense lloc a l'argentí.



El popular diari esportiu argentí Olé recollia la notícia de la desvinculació de Saja del Nàstic i es preguntava si el porter decidiria continuar com a professional o pel contrari es retiraria de la pràctica del futbol.



Saja ha complert tot just uns mesos al Nàstic, on va arribar despre de passar per San Lorenzo de Almagro, Gremio de Porto Alegre, AEK Atenas i Racing Club de Avellaneda. A la lliga espanyola va jugar al Rayo Vallecano i el Córdoba en les temporades 03/04 i 04/05.