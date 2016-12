Els jugadors del Nàstic Manolo Martínez i Zahibo visiten Joan Xlll

Han fet entrega dels premis als guanyadors del concurs de dibuix amb motiu del 50è aniversari del centre sanitari

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 20:01

Els jugadors del primer equip Manolo Martínez i Wilfried Zahibo han fet entrega dels premis als guanyadors del concurs de dibuix, amb motiu del 50è aniversari del centre sanitari. Cada mes, nens i nenes ingressats a Pediatria, fan un dibuix amb temàtica lliure. Els tres primers d’aquest mes han rebut els premis de mans dels dos jugadors del Nàstic. Els futbolistes s'han desplaçat al centre per fer entrega dels diferents premis als nens i nenes guanyadors del concurs de dibuix '50 aniversari del Joan XXIII'.



Els tres dibuixos premiats s’exposaran, durant el mes de gener, al plafó de la planta de Pediatria. Al final del concurs, es triarà el millor dibuix entre els guanyadors i s’emmarcarà i quedarà exposat a la sala de jocs de Pediatria del Joan XXIII. A més, el Gimnàstic de Tarragona SAD entregarà cada mes, un equipament complet al guanyador i alguns obsequis al segon i tercer classificats mensuals, així com entrades per anar a veure un partit al Nou Estadi.